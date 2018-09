CIVATE–L’Edilcasa Civatese “battezza” nel modo migliore le nuovissime divise, che vestiranno la stagione 2018/19, con una convincente vittoria contro il Basket Seregno, formazione che milita nel campionato di Serie D, ma nel girone C.

Il Civitz ha iniziato la gara col solito piglio aggressivo, fatto di difesa arcigna e contropiede appena possibile. La squadra lecchese si è dimostrata fin da subito molto determinata, chiudendo il primo tempo con quasi una decina di punti di vantaggio.

Nella ripresa i grigiorossi non tolgono il piede dall’acceleratore, continuando a spingere fino a sfiorare i venti punti di margine e rilassandosi nell’ultima frazione, concedendo a Seregno di rientrare sotto la doppia cifra di svantaggio (81-72)

Soddisfatto coach Marco Brusadelli. “Una buona gara, in cui mi è piaciuta molto la mentalità di tutti i ragazzi che sono scesi in campo, un bel passo in avanti rispetto alla gara di settimana scorsa contro Oggiono. Venerdì torneremo in campo a Lomazzo e chiuderemo il nostro ciclo di amichevoli.”