ALZATE BRIANZA – Oltre ottocento spettatori hanno visto la Bianchi Group Basket Costa Masnaga trionfare nella finale del campionato nazionale U16 femminile di pallacanestro. Dopo lo scudettino vinto con la U18 a Battipaglia, questo è il secondo titolo che la formazione brianzola mette in cassa in questa fantastica stagione.

Le ragazze di coach Cosimo De Milo – premiato come “miglior allenatore della manifestazione” – hanno sostanzialmente passeggiato fino alla finalissima. Favorite alla vigilia, non hanno trovato veri ostacoli fino all’ultima gara di finale contro il Basket Academy Mirabello.

L’inizio di primo quarto vede subito al lavoro l’accoppiata Spinelli-Balossi, che rimettono in pista la Bianchi Group dopo un inizio letargico e le permettono di chiudere il primo quarto avanti col punteggio di 19-17. Le ospiti non mollano la partita e restano in gara per tutto il primo tempo (39-34), prima che un parziale di otto punti consecutivi consegni al Basket Costa la doppia cifra di vantaggio (50-38). Sarà lo strappo decisivo, con Mirabello che tornerà al massimo al meno sette nell’ultima frazione, ma non oltre.

La Bianchi Group Costa Masnaga chiude vincendo 71-62 e può festeggiare davanti al pubblico di casa grazie a una Balossi che sfiora la tripla doppia, con 12 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. Ulteriore premio al dominio biancorosso, oltre a quello personale per coach De Milo, è l’inserimento di due giocatrici nel miglior quintetto della manifestazione: Nasraoui e Balossi. Le rimanenti tre sono la fenomenale Panzera (GEAS Basket), Natali (Bk Mirabello) e Bovenzi (San Raffaele Basket).