OLGINATE – Sette partite e altrettanti successi. La marcia dell’Enginux CalolzIocorte non conosce sosta e anche il Team ’86 Villasanta deve cedere il passo. E dire che i ragazzi allenati da coach Ruggero Cogliati non erano partiti affatto male, approfittando della partenza dalla panchina di Federico Zambelli, neo laureato.

Col rientro di “Zelda”, nonostante Marcello Butti non abbia fatto male, la squadra a iniziato a scavare un varco che ha toccato i dieci punti di margine (27-17) con la penetrazione dello stesso Butti.

Calolzio tocca il più quindici col canestro di Christian Fontana (35-30), ma subisce allo scadere del primo tempo una tripla di tabella di Passoni, una vera e propria boccata d’ossigeno per gli ospiti.

Nella ripresa la partita perde smalto Villasanta ingabbia la Enginux con una difesa a zona che manda fuori giri i padroni di casa, senza però mai riuscire ad avvicinarsi. Ritrovata la mira, la formazione lecchese allunga progressivamente fino al 69-46 finale.

“Non abbiamo giocato una partita bellissima – dichiara coach Angelo Mazzoleni – ma comunque devo dire bravi ai miei ragazzi per l’ottima prestazione difensiva.”

ENGINUX CALOLZIOCORTE – VILLASANTA 69-46

PARZIALI: 16-13, 35-23, 51-34, 69-46.

CALOLZIOCORTE: Butti 10, Zambelli 13, Meroni 13, Pirovano 2, Cazzaniga, Ferrario 5, Fontana 2, Rusconi, Garota 4, Porro 8,Floreano 4, Bonacina 8. All. Mazzoleni.

VILLASANTA: Moscatelli, Passoni 8, Castiglioni, Favalessa 5, Marchisio, Mongiovì 8, Pagani 1, Meroni 2, Russon 12, Gianella 2, Mantelli 8. All. Cogliati.