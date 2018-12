OLGINATE – Con un primo quarto di assoluto dominio l’Enginux Calolziocorte vince la partita contro Social Osa, mantenendo il secondo posto in classifica pur con una gara da recuperare.

La formazione di coach Angelo Mazzoleni scende in campo col mirino e punisce la pigra difesa ospite con ben ventisette punti nel solo primo quarto (27-13). A partire dalla seconda frazione il coach lecchese inizia un’ampia rotazione, concedendo minuti a tutti i giocatori in rosa, senza perdere di intensità.

La ripresa inizia con Calolzio in assoluto controllo (40-29) e pure nei secondi venti minuti non ci saranno sussulti per i moltissimi tifosi presenti. Social Osa non rientrerà mai sotto gli otto punti di scarto e l’Enginux potrà festeggiare un’amplissima vittoria col punteggio di 66-48.

“Oggi ho allargato la rotazione pensando al recupero di mercoledì prossimo contro Terno. Devo dire che tutti i ragazzi hanno dato risposte positive, sono molto soddisfatto” ha dichiarato coach Mazzoleni a fine gara.

Dopo la vittoria, è stata gran festa anche per i moltissimi bambini presenti. Come tradizione è avvenuta la classica distribuzione dei regali di Natale per i giocatori della prima squadra e anche per tutto il settore giovanile, staff compreso.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – SOCIAL OSA 66-48

PARZIALI:27-13, 40-29, 51-40, 66-48

CALOLZIOCORTE:Butti 2, Zambelli 11, Meroni 14, Pirovano, Cazzaniga n.e, Ferrario 14, Fontana 4, Rusconi 4, Garota 2, Porro 2, Floreano 3, Bonacina 12. All. Mazzoleni.

SOCIAL OSA: De Marzi 2, Campeggi 4, Longoni 2, De Bernardini 4, Del Vescovo 4, Riggi 8, Lucchini 4, Della Fibra 5, Sebastiani 2, Bombonati 5, Finzi 8, Kenda n.e. All. Avantaggiato.