LENTATE – In attesa della reazione di Rovello Porro – che giocherà sabato sera contro Milano 3 – l’Enginux Calolziocorte si gode il primato solitario in classifica grazie alla vittoria sul campo di Lentate di venerdì sera.

Il primo quarto è a favore del Basket Groane (18-14), che può contare sull’energica regia dell’ex erbese Simone Smaniotto; già dalla seconda frazione però la squadra di coach Angelo Mazzoleni si rimette in pista e sorpassa (22-23) con una tripla di Marcello Butti.

Dopo aver chiuso il primo tempo con un possesso di vantaggio (36-38), la Enginux non riesce a staccare i rognosi padroni cdi casa. Addirittura è Lentate e riportarsi in testa nell’ultima frazione (53-52), prima che la tripla con fallo subito da Matteo Ferrario rimetta in pista i calolziesi.

A chiudere i giochi ci pensa, come sempre, Leonardo Meroni. Il suo tiro da oltre l’arco dei tre punti a quaranta secondi dalla fine porta Calolzio avanti si sette (61-68); gli ultimi due liberi dei padroni di casa fisseranno il 63-68 finale.

Miglior marcatore per la Enginux lo scatenato Ferrario, autore di ventuno punti.

BASKET GROANE – ENGINUX CALOLZIOCORTE 63-68

PARZIALI: 18-14; 36-38, 45,49, 63-68

LENTATE: Borghi, Papatolo 8, Smaniotto 8, Bartesaghi 8, Castelli, Borsani, Lanzi, Cesana 11, Livio 18, Sampietro 3, Bergna 7, Moscatelli. All. Bocciarelli.

CALOLZIOCORTE: Butti 3, Zambelli 11, Meroni 9, Pirovano, Cazzaniga, Ferrario 21, Fontana 2, Rusconi 7, Garota, Porro 2, Floreano 7, Bonacina 6. All. Mazzoleni