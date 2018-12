OLGINATE – Il recupero di ieri tra l’Enginux Calolziocorte e Isola Virtus Terno arrivava nel momento più sbagliato, coi lecchesi affaticati dalla settimana lavorativa e i giovanissimi atleti ospiti ringalluzziti dalla prima vittoria ottenuta in campionato. Nonostante ciò i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni hanno portato a casa il risultato, guadagnando il secondo posto solitario in classifica.

La formazione calolziese scende in campo più distratta rispetto al solito, nonostante un primo quarto chiuso sul punteggio di 17-10. Nella seconda frazione sono gli ospiti a rendersi pericolosi, complice l’ampia rotazione messa in atto dal coach lecchese. Terno D’Isola chiude il quarto con sei punti consecutivi e va al riposo con due soli possessi di svantaggio (30-26).

La ripresa vede Calolzio riprendere in mano la partita puntando sulla solita difesa d’acciaio. La formazione lecchese approfitta dello sprint di Leonardo Meroni e Daniele Floreano nell’ultimo quarto – sedici punti in coppia – per chiudere il match, concedendo qualche punto di troppo agli avversari a risultato ormai acquisito.

“Sapevo che non sarebbe stato facile vincere, il turno infrasettimanale per una squadra formata da persone che lavorano tutto il giorno come la nostra può essere insidioso. Ho tenuto la rotazione ampia perché sabato scenderemo in campo ancora contro Soul Basket e quindi abbiamo bisogno che tutti i giocatori siano pronti” ha dichiarato coach Mazzoleni a fine gara.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – ISOLA VIRTUS TERNO 66-54

PARZIALI:17-10, 30-26, 43-35, 66-54

CALOLZIOCORTE: Butti 2, Zambelli 8, Meroni 15, Pirovano 3, Cazzaniga, Ferrario 7, Fontana 4, Rusconi, Garota, Porro 4, Floreano 15, Bonacina 8. All. Mazzoleni.

TERNO D’ISOLA: Bedini 11, Auceri 4, Piccoli 12, Modenese 6, Monti, Marelli 10, Bertuletti 4, Costanzo 6, Dogadi, Fossati, Aristolao 1. All. Vincenzutto