MILANO – Con l’amplissima vittoria di ieri sul campo di Soul Basket, l’Enginux Calolzio ha completato una settimana fantastica, iniziata con la vittoria di domenica scorsa contro Social Osa e proseguita mercoledì con recupero vincente contro l’Isola Virtus Terno.

La gara contro Soul Basket non è stata una passeggiata, almeno inizialmente. I meneghini impostano il match su grinta e aggressività e a farne le spese è incredibilmente Leonardo Meroni, sanzionato col secondo fallo dopo meno di tre minuti di gioco. Soul prova ad approfittarne e scappare sul punteggio di 8-1 ma Calolzio reagisce e impatta già a quota undici, chiudendo il quarto avanti (12-15). Nella seconda frazione altra tegola per gli ospiti – leggera scavigliata per Nicholas Porro – ma la squadra non ne risente e dilata ancora il vantaggio (24-35).

Nella ripresa c’è poco da dire, visto che la Enginux arriva subito oltre i venti punti di vantaggio e non si volta più indietro, chiudendo il match con una vittoria 60-75.

“Abbiamo girato la partita nel secondo tempo, grazie alla nostra applicazione difensiva. Bravi tutti i miei giocatori, si sono fatti trovare pronti anche nelle situazioni più complesse” ha dichiarato coach Angelo Mazzoleni a fine match.

SOUL BASKET MILANO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 60-75

PARZIALI: 12-15, 24-35, 43-58, 60-75

MILANO: Tiengo 6, Lambrugo, Pratelli, Colombo 5, Scanziani 2, Proserpio, Vantini 1, Degradi 6, Caserini 12, Mantica 14, Seratoni 6, Bonaccorsi 8. All. Cesati

CALOLZIOCORTE: Zambelli 12, Meroni 5, Floreano 1, Rusconi 7, Bonacina 12, Cazzaniga, Butti 11, Ferrario 8, Fontana 6, Garota 9, Porro 4. All. Mazzoleni.