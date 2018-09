CALOLZIOCORTE – La Enginux Calolziocorte si presenta davanti ai propri tifosi nella prima amichevole stagionale, curiosamente contro la Bottanuco allenata dall’ex coach Marco Redaelli.

Il primo quintetto stagionale della Enginux è formato da Zambelli, Meroni, Floreano, Rusconi e Bonacina. Dopo un inizio fulmineo, i calolziesi perdono subito Rusconi per un acciacco, sostituito da Giacomo Garota. Con l’abbassarsi del ritmo la partita non decolla e il primo quarto si conclude sul punteggio di 7-9.

Nel secondo si riparte da 0-0 e coach Mazzoleni dà ampio spazio alla panchina, con l’inserimento di Butti, Fontana e Porro. È proprio Marcello Butti a dare una scossa a una Calolzio piuttosto appannata, con due triple e un assist. Il tentativo di spostare Floreano da numero quattro non paga grossi dividenti e, con un finale un po’ pasticciato da entrambe le parti, Bottanuco di aggiudica anche il secondo quarto (16-18).

Nella ripresa la musica non cambia. Bottanuco è una squadra esperta, con giocatori di classe, fisicamente imponenti. Gli ospiti chiudono il terzo e il quarto quarto con il medesimo punteggio (13-17), per un complessivo 49-61 finale.

“Abbiamo perso tutti e quattro i quarti – dichiara coach Mazzoleni a fine match – ho visto qualcosa di positivo in campo, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare, soprattuto per quanto riguarda la difesa di squadra.”

Più soddisfatto coach Redaelli. “Sono contento di quello che ho visto in campo. È stata una partita vera, spero solo che l’infortunio di Zanchetta (scavigliato) non sia grave.”