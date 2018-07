GALBIATE – Dopo il successo dell’edizione maschile – giunta al sesto anno – al Parco Ludico di Galbiate ci sarà la prima edizione del tre contro tre riservato solo alle femmine, il “Women Dunk in the park”.

Il torneo si svolgerà domenica 22 luglio 2018 e durerà tutto il giorno. Il ritrovo delle squadre avverrà entro le ore 10.30 e l’inizio delle partite mezz’ora più tardi. Dalle 12.30 alle 14.30 sarà possibile fare una pausa pranzo gustosa, con tantissimi prodotti a chilometri zero, birre artigianali e alimenti provenienti dal Commercio Equo e Solidale.

Le sfide riprenderanno nel pomeriggio e, dopo la premiazione delle vincitrici, la giornata si concluderà con un fantastico Spritz Party, con DJ Set annesso.

Il termine di iscrizione ultimo è per giovedì 19 luglio, al costo di venti euro per squadra. Potranno partecipare solo giocatrici che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

Per avere ulteriori informazioni si può chiamare il numero 334.73.68.295 o mandare un’email all’indirizzo avventurenellosport@liberisogni.org.

“Dopo aver consolidato l’appuntamento col torneo maschile, quest’anno abbiamo deciso di organizzarne uno per sole donne – ha dichiarato Sara Pirovano, della cooperativa Liberi Sogni – forti anche della presenza a Lecco da un anno a questa parte della squadra Lecco Basket Women. Aspettiamo tutte le ragazze “baskettare” dai sedici anni in su che hanno voglia di passare una bella giornata di sport in amicizia.”