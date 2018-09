VERCURAGO–La Medinmove Vercurago continua la sua serrata serie di amichevoli. Dopo aver vinto a Pescate lunedì scorso, i coguari hanno infilzato venerdì Brembate al Palanovella e sabato espugnato il campo di Calusco d’Adda.

La prima gara contro Brembate (Promozione) si è disputata sull’arco di cinque quarti. I coguari partono subito bene (8-0 al 3′) e chiudono il primo quarto sul 16-9. I lecchesi gestiscono il vantaggio nel secondo quarto ma subiscono il rientro dei bergamaschi nella terza frazione. Brembate arriva sino al meno tre (41-38), ma i canestri di Alessandro Allevi e Giacomo Marchesi riportano il divario attorno alla doppia cifra. Vercurago vince il match 57-49 e allunga ulteriormente alla fine del quinto quarto, chiudendo col punteggio di 70-59.

A Calusco d’Adda (Promozione) la formazione di coach Michele Monti gioca un intenso primo tempo, dominando la gara in lungo e in largo e andando al riposo con quasi venti punti di margine (27-45). Nel secondo tempo gli avversari aumentano il volume dei contatti e accorciano il divario sino alla singola cifra (45-54). La Medinmove, probabilmente affaticata dalla seconda gara in due giorni, riesce comunque a impedire agli avversari di rientrare, chiudendo il terzo quarto sul punteggio di 51-62 e la partita 65-77.