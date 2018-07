CALOLZIOCORTE – L’Enginux Calolziocorte aggiunge esperienza al proprio roster. La formazione del presidente Dario Brini ha infatti ufficializzato l’arrivo di Matteo Ferrario e Matteo Bonacina.

Matteo Ferrario, guardia trentatrenne di 190 cm, è un prodotto del vivaio del Basket Lecco, dove ha esordito giovanissimo in serie C. Dopo un periodo di pausa, è tornato in campo in Serie D a Vercurago, disputando le ultime stagioni in maglia coguara.

Matteo Bonacina è un’ala centro di quasi due metri. Calolzio ha approfittato del fatto che il lungo si stia trasferendo in zona per firmarlo. Nel suo passato anche una stagione a Lierna, mentre negli ultimi quattro campionato ha vestito la divisa della Fortitudo Busnago (Csilver), chiudendo l’ultima stagione con quasi undici punti di media a partita.

Molto soddisfatto coach Angelo Mazzoleni. “Con questi due acquisti completiamo il roster per quanto riguarda i senior, in attesa di avere le ultime risposta dagli under. Matteo Ferrario è stato preso per sostituire Gnecchi, che sarà all’estero per motivi di studio, ed è un gran colpo per noi, talento offensivo di prim’ordine. Bonacina invece è un rinforzo di grande qualità nel settore lunghi, su cui punto molto.”