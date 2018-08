KAUNAS – Prosegue immacolato il cammino delle ragazze azzurre nei Campionati Europei di pallacanestro U16. Le ragazze di coach Lucchesi hanno infilzato martedì la Danimarca e ieri la Francia, conquistando la semifinale. Ora basterà una sola vittoria nelle prossime due partite per portare a casa una preziosa medaglia.

La sfida degli ottavi con la Danimarca non è stata particolarmente impegnativa per le giovani italiane, che hanno chiuso il primo tempo sul 37-14 e hanno gestito poi la ripresa. Da segnalare l’incredibile +35 di differenza canestri per Giorgia Balossi, in soli ventidue minuti di gioco.

I quarti di finale contro la Francia sono stati una vera e propria battaglia sportiva, con le transalpine che hanno quasi sempre tenuto in mano il pallino del gioco, dopo aver chiuso il primo tempo avanti di un punto (30-31).

Nella ripresa le nostre avversarie hanno avuto anche cinque punti di vantaggio, ma le azzurre non hanno mai mollato. Il talento del Basket Costa Meriem Nasraoui è stata grande protagonista – miglior marcatrice della squadra con 19 punti – e nel finale le sue compagne hanno tirato giù la serranda in difesa, non concedendo un singolo punto alle transalpine negli ultimi due minuti. Le azzurre pareggiano a quota 59 con due liberi di Ilaria Panzera e poi le due “panterine” Martina Spinelli e Balossi chiudono i conti dalla lunetta, con un duplice 1/2, fissando il 61-59 finale. Il tiro del pareggio della francese Kessler non entra e le azzurre si dirigono in semifinale, dove giocheranno contro la corazzata spagnola.

La sfida tra Spagna e Italia avverrà venerdì 24 agosto alle ore 20.15 locali. L’altra semifinale sarà tra la Repubblica Ceca e la Turchia.