KAUNAS – Incredibile prestazione della nazionale italiana di pallacanestro femminile U16, impegnata ai Campionati Europei di Kaunas, Lituania. La formazione di coach Lucchesi ha sorpreso la Spagna – che aveva battuto di trenta punti le azzurre in un’amichevole, un paio di settimane fa – e si è guadagnata l’accesso alla finale di sabato 25 agosto contro la Repubblica Ceca.

La formazione azzurra parte leggermente contratta, coi primi punti che arrivano da un canestro più fallo di Caterina Gilli, vera e propria eroina di giornata. Dalla metà del primo quarto la squadra italiana esplode, infilando un parziale di 14-1 e guadagnando la doppia cifra di vantaggio (25-15) sull’ennesimo canestro della panterina Martina Spinelli. La Spagna non è però una formazione da sottovalutare e in pochi minuti si rimette in scia, accodandosi a pochi punti di distanza.

Il secondo tempo inizia con le azzurre avanti di cinque lunghezze (36-31), ma le quotate avversarie non mollano la partita e sorpassano con un libero di Lamana (40-41), ma l’Italia è brava a reagire subito e con un canestro di Meriem Nasraoui chiude il terzo quarto avanti di tre (49-46).

L’ultima frazione è battaglia vera. Il canestro di Natali, su assist di Giorgia Balossi, del 62-57 a un minuto dalla fine sembrerebbe aver chiuso il match, ma l’orgoglio delle campionesse iberiche le riporta in partita. La tripla di Dempele fa arrivare la Spagna a sole tre lunghezze di svantaggio (62-60) e l’errore di Gilli consegna alle furie rosse il tiro della potenziale vittoria da oltre l’arco, sbagliato da Alejandra Sanchez.

L’Italia vince 62-60 grazie a una prova monstre di Caterina Gilli, autrice di una gara da 25 punti e 17 rimbalzi. Doppia cifra anche per il talento del Basket Costa Spinelli, a quota dieci.

Questa sera, a partire dalle 21.15 locali, la squadra azzurra si giocherà la medaglia d’oto contro la Repubblica Ceca, con quattro ragazze del Basket Costa in campo.

ITALIA U16 – SPAGNA U16 62-60

Parziali: 27-22; 36-31; 49-46; 62-60

ITALIA: Bovenzi, Nativi, Leonardi, Balossi 7, Natali 2, Turel, Spinelli 10, Gilli 25, Panzera 9, Nasraoui 9, Colognesi. All. Lucchesi.