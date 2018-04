CREMA – Un Crema imprevedibile trova la giornata giusta, punendo in questa terz’ultima giornata di campionato una B&P Costa volenterosa ma forse poco lucida e concreta. Dopo una partita di rincorsa le ragazze di coach Pirola sembravano messe bene nel finale, ma a pochi secondi dal termine un’azione da 4 punti ha taglia definitivamente le gambe.

L’inizio è tutto a favore delle Cremasche che mettono in difficoltà le ragazze di Costa con un 7-0. A sbloccare la situazione in attacco è Baldelli, ma Nori e Capoferri spingono ancora sul 14-5 nonostante il passaggio a zona. Baldelli è l’unica a bersaglio, ma appena arrivano i canestri di Balossi e Meroni, la distanza di ricuce 17-13 proprio in chiusura di prima frazione.

Dopo 3′ il Costa finalmente si rimette in scia con la tripla di Del Pero e il canestro di Meroni; Crema si rifugia nella zona 2-3 per provare a riprendere le redini della gara e ci riesce. Le ospiti mancano l’aggancio in più di u’occasione e dopo un timeout arriva un 5-0 con Togliani in evidenza. Tibè e Rulli rispondo per un nuovo -1 che poi diventa 31-28 all’intervallo con qualche preoccupazione che sembra lontana.

La ripresa dei giochi comincia con un 2+1 di Rulli che vale il primo pareggio della gara a 31, ma Costa continua a non trovare il modo di coinvolgere Mahlknecht nella gara. Entrambe le squadre sono tornate a uomo e dopo qualche minuto più ragionato che vale il +2, Costa torna a giocare d´istinto, ma con poco costrutto. Riprova la 3-2, ma difende decisamente male con Cerri e Capoferri che sorpassano 41-37. Per fortuna la compagine brianzola ha una Baldelli in stato di grazia che da sola si inventa il pareggio a 41, poco prima dell’ultimo riposo.

Costa va ad elastico tra il -6 e il -2 con capitan Longoni che prova a mettere punti pesanti. Tocca ancora a Baldelli il pareggio con il 2+1 a 5´ dalla fine e sembra arrivare la scintilla. Seppur di poco è Costa adesso a condurre il punteggio e il sole sembra spuntare proprio prima del finale. Ad 1’25” dalla fine coach Sguaizer chiama il timeout con le pantere a +1. Rizzi mette il libero del pari e Rulli ricambia con la stessa moneta; a 18” dal termine Costa chiude con il recupero una buona azione difensiva; dopo il timeout di Crema trova 2 liberi con Baldelli (59-62), ma poco dopo arriva l’episodio chiave con Mandelli che mette il primo libero a 12” e poi è Nori a trovare il rimbalzo d’attacco pescando Caccialanza sull’arco per la tripla.

Finisce con un bruciante 63-62, che spegne quasi tutte le speranze di arrivare primi. La sconfitta di Villafranca dà a Costa la matematica certezza per la seconda piazza e anche se mancano ancora 2 gare, è tempo di pensare alla post season. Serve al più presto ricaricare le energie nervose perché questa stagione può regalare ancora tante gioie.

TEC-MAR CREMA – B&P BASKET COSTA 63-62

TECMAR CREMA: Nori 15, Capoferri 11, Benic 6, Rizzi 6, Caccialanza 6, Visigalli NE,Togliani 6, Mandelli 6, Parmesani 3, Cerri 4, Moro NE. All Sguaizer

B&P COSTA: Rulli 10, Del Pero 4, Baldelli 28, Mahlknecht 4, Longoni 6, Colognesi, Allevi, Balossi 2, Spinelli NE, Visconti NE, Meroni 5, Tibè 3. All Pirola

PARZIALI 17-13; 14-15; 14-14; 18-20