COSTALNUOVO – L´Eco Program Castelnuovo si conferma una delle squadre più pericolose del momento. Dopo aver fatto fuori Geas a domicilio, a farne le spese in questo turno è stata la B&P Costa Masnaga. Madonna e compagne erano reduci da un imprevisto stop (secondo in fila) in casa di Bolzano, mentre la B&P aveva dato segnali di salute nel derby contro Sanga. La partita è stata molto bella, con ritmi da altissimi livelli, che le lecchesi hanno condotto per oltre 25´.

L’inizio è ottimo con un incoraggiante più 11, ma nel secondo periodo arriva la rimonta delle “Giraffe” che arrivano al riposo con soli 5 di ritardo.

Pirola prova a cambiare marcia alle sue nella ripresa, ma ne esce una giornata dove il tiro da fuori proprio non va. L’Eco Program è bravissima a sfruttare ogni occasione e così Costa soffre registrando il sorpasso delle locali. Le ospiti cercano di fare necessità virtù, combattendo contro l’inusuale 0/15 da tre punti: riuscono a lottare con onore fino alla fine del match mettendo comunque a segno 70 punti, ma per battere questa Castelnuovo evidentemente non basta.

Dobbiamo sicuramente recuperare un po´ di forma fisica per essere più lucidi nelle scelte offensive dove non sempre siamo state impeccabili. La sconfitta non compromette comunque la corsa alla vetta che rimane in ogni caso apertissima.

“A livello di motivazione ci siamo approcciati in maniera simile, con loro alla ricerca di riscatti mentre noi avevamo davvero tanta voglia di continuare la nostra striscia di vittorie – spiega a fine gara coach Pirola – Sicuramente la loro partita difensiva è stata di altissimo livello, ma soprattutto si sono dimostrate più fresche nella ripresa forse facilitate dal fatto che arrivavano in rimonta”.

Una sconfitta che non dovrebbe cambiare le prospettive del finale di stagione, come spiega coach Pirola: “Non cambia assolutamente nulla anche perché siamo determinate a lasciare aperti i giochi fino alla fine. Stiamo correndo per la vetta, ma non è questo il nostro obbiettivo primario. Ci piacerebbe arrivare all’ultima gara con il risultato ancora aperto, ma in ogni caso abbiamo comunque un playoff che ci può dare soddisfazione. I risultati però non verranno barattati con la filosofia di base con cui lavoriamo: la crescita delle giovani all’interno di un campionato vincente e stimolante rimane la cosa a cui teniamo più di tutto”.

Eco Program Bc Castelnuovo Scrivia – B&P Autoricambi Costa Masnaga 83-70 (17-20, 36-41, 63-56)

Eco Program: Corradini 4, Rosso 5, Katshitshi 20, Madonna 24, Vitari 3, Algeri 3, Borghi, Colli 10, Giangrasso, Quintiero, Ljubenovic 11, Giacomelli 3. All. Pozzi, v.all. D´Affuso

B&P Costa: Discacciati, Colognesi, Allevi, Longoni 10, Rulli 23, Balossi 6, Del Pero 3, Baldelli 13, Spinelli 1, Meroni, Tibè, Mahlknecht 15. All. Pirola, v. all Rossi e Raineri