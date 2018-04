VALMADRERA – Sconfitta pesante per l’Adinox Starlight che sabato sera sul campo di casa ha disputato un’intensa partita contro il Vertemate.

L’inizio è di quelli da incorniciare con il quintetto composto da Orsanigo, Riva, Capaldo, Oddo e Adan che fa la differenza sin dai primi minuti. L’intensità e le azioni dimostrano che la Starlight c’è e crede nel successo (22-11). Ma la partita non è finita e l’impressione in casa Starlight è di avere il risultato in pugno. Il secondo quarto è da dimenticare, in pieno balck out per le padrone di casa. In dieci minuti realizzano solo 4 punti contro i 12 delle avversarie, un parziale da dimenticare.

Si va all’intervallo sul punteggio di 26-23, la partita è ancora aperta. Il terzo quarto è più frenetico, si fatica a far canestro e la partita è tirata punto a punto (41-35). A pochi minuti dalla fine il punteggio è vicino alla parità e la tensione in campo è evidente. Sul 46-48 una rimessa dubbia a favore del Vertemate, causa una reazione di Capaldo. Il gesto di stizza della giovane valmadrerese si traduce in espulsione. Galli realizza tre tiri su tre e la partita finisce sul 51 a 47. “Dobbiamo lavorare sulla continuità – precisa Nelly Rigamonti -, nel basket occorre avere la testa per 40 minuti, non 10. Nel complesso tengo a sottolineare la buona prova di qualità di Adan presente su moltissimi rimbalzi. Bene Riva, Oddo, Capaldo e Orsanigo”. Le ragazze della Starlight torneranno in campo venerdì alle 21.30 contro il Busto Arsizio, formazione che lotta per la testa della classifica.

ADINOX STARLIGHT 47 BK TEAM CANTU’ 51 Parziali: 22-11; 26-23; 41-35; 47-51.

ADINOX STARLIGHT: Orsanigo 10, Capaldo 8, Oddo 7, Riva 3, Cicero n.e, Adan 14, Scola, Bertarini 5, Greppi, Colombo, Chitelotti.