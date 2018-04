VALMADRERA – Brutta sconfitta, non tanto sul piano del risultato ma soprattutto sul piano della continuità del gioco, per l’Adinox Starlight impegnata a Sondrio sul campo della capolista. Partita che si conclude 46- 28 per le padrone di casa. Nessuna delle giocatrici lecchesi è riuscita ad andare in doppia cifra.

“Le scorie dei tre impegni in quattro giorni si sono fatte sentire sulle gambe e nella testa delle giocatrici – ha commentato coach Colombo -. Finché c’è stata benzina la partita è rimasta in equilibrio, 12-12 alla prima sirena ma Valma comincia a cedere nella seconda frazione. Sondrio era motivatissima per vendicare la sconfitta dell’andata, unica battuta d’arresto di tutta la stagione, e affonda il colpo 28-17 al grande intervallo”.

Nella ripresa Colombo ruota tutte le ragazze, la partita non gira mai e Sondrio chiude sul più 18: “C’era poco da fare, avevamo poche energie e abbiamo preferito pensare alle prossime partite, cercheremo di tenere la seconda posizione per avere una buona griglia alle finali regionali”.

Parziali: 12-12; 24-17; 32-21; 46-28.

Adinox Starlight: Airoldi, Colombo A. 2, Scola 1, Bertarini 4, Andreotti 6, Chitelotti 6, Davide 4, Rusconi, Colombo C., Riva 5.