VALMADRERA – Altra conferma in casa Starlight per la quarta stagione consecutiva Federica Greppi ha dato la sua disponibilità. Dopo lo stop per infortunio di quasi 1 anno ha fatto rientro nella stagione passata disputato la seconda parte del campionato in maniera graduale.

“Non sono ancora al 100% ma sto abbastanza bene, pronta a riprendere un buon minutaggio – ha detto -. La confidenza col ginocchio è buona, ora serve continuità per tornare ai livelli pre infortunio”.

La tua conferma era già prevista dalla società?

“La mia conferma era prevista già alla fine della scorsa stagione ma mi sono presa un po’ di tempo per capire cosa volevo fare e che direzione avrebbe preso il mercato. Il mio desiderio era di rimanere se la società si fosse dimostrata organizzata e ambiziosa come è sempre stata. Il colloquio con l’allenatore e il presidente hanno ulteriormente garantito la volontà di crescere di questa società attraverso un piano pluriennale molto interessante. Per cui eccomi qui”.

Come vedi la prossima stagione?

“La stagione scorsa è servita per inserire le giovani. Quest’anno, con qualche senior in più e l’esperienza accumulata, l’obiettivo è un campionato di medio alta classifica. Ora però le parole lasciano il tempo che trovano. Starà a noi meritarcelo sul campo”.