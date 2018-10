LECCO – Con una settimana esatta di ritardo rispetto ai colleghi maschi, anche le ragazze della Lecco Basket Women inizieranno il campionato di Promozione femminile. Stesso orario, le diciotto, e stesso luogo, il Centro Sportivo del Bione.

Dopo un anno da esuli a Cesana Brianza, le ragazze del presidente Paolo Benzoni hanno trovato casa nel centro sportivo cittadino, festeggiando così la loro seconda stagione di vita.

“Ci sono tante novità strada e potremo valutare strada facendo la nostra forza – dichiara il massimo dirigente bluceleste – siamo convinti di poter fare un buon campionato grazie alla presenza di numerosi nuovi acquisti, ma non conoscendo completamente le nostre avversarie potremo tirare un primo bilancio solo al termine del girone di andata.

Il campionato prevede tredici squadre al via, con girone all’italiana e Play Off alla fine, con una formula che non è ancora stata definita. La stagione della Lecco Basket Woman – inserite nel girone B, quello delle milanesi – inizierà domenica 14 ottobre alle ore 18.00 contro il Basket Carnate, formazione che finì lo scorso campionato in una posizione migliore delle blucelesti.