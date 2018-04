CARNATE – Si conclude con una vittoria a Carnate il primo campionato della neonata Lecco Basket Women. La squadra di coach Berri ha così concluso il campionato di Promozione al quarto posto assoluto, dodici vittorie in venti partite giocate.

L’inizio di partita è stato ampiamente favorevole al Basket Carnate, partito a fionda con un micidiale 7-2. Con pazienza e un micidiale break di dieci punti consecutivi la squadra lecchese ribalta le sorti del confronto, andando al riposo con quattro punti di vantaggio (24-28).

Nella ripresa la furia delle blucelesti non si placa e, prima della fine della terza frazione, la squadra lariana ha ottenuto la doppia cifra di vantaggio (32-43). Nell’ultimo periodo le padrone di casa provano ad approfittare di un calo di lucidità offensiva delle lecchesi, ma la partita non verrà mai rimessa in discussione e si concluderà con una vittoria della Lecco Basket Women col punteggio di 43-48.

“Vincere contro Carnate che è una squadra ben organizzata che gioca insieme da 2 anni, ci da la misura di quanto siamo cresciuti e come abbiamo lavorato – ha dichiarato coach Berri a fine partita – È ‘ il giusto premio per tutte le mie giocatrici che voglio ringraziare per il grande impegno e la voglia di lavorare e migliorare messa in campo durante gli allenamenti”.

BASKET CARNATE – LECCO BASKET WOMEN 43-48

PARZIALI: 14-12, 24-28, 34-43, 43-48

CARNATE: Brambilla 10, Sala, Giulia Crippa 2, Casiraghi 9, Colombo 4, Marchesi, Altissimo 9, Sarti, Sironi 6, Guzzon 3, Giulia Crippa, Giacomelli. All.: Tassi.

LECCO: Nava 4, Pozzi 6, Martina Rusconi 16, Butti 8, Magni 2, Giulia Rusconi 8, Scumace, Binda, Paglia 4, Benzoni. All.: Berri