ANNONE BRIANZA – Lunedì 3 settembre 2018, nella palestra di Annone Brianza, è iniziata la nuova stagione per la Lecco Basket Women, la seconda in assoluto. Dopo aver concluso al quarto posto complessivo il campionato 2017/18, la società del presidente Paolo Benzoni punta ad alzare l’asticella. Oltre a questo, il massimo dirigente lecchese annuncia un’importante novità.

“Sono orgoglioso di poter dire che quest’anno giocheremo le partite casalinghe al Centro Sportivo del Bione. L’orario sarà la domenica alle ore 18.00, in alternanza con la Gimar Lecco, e spero che questo porti tanti tifosi al palazzetto. Non abbiamo trovato invece spazi per gli allenamenti settimanali in città, ma siamo stati accolti con entusiasmo dal centro sportivo di Annone Brianza.”

Per quanto riguarda il campo, il presidente ha le idee chiare. “Partiremo con grande entusiasmo, a cominciare da quanto di buono fattolo scorso ano. Il gruppo è stato integrato da nuove giocatrici e nuovi sponsor, e questo ci permetterà di proseguire il nostro percorso di crescita con grande serenità, puntando ai Play Off per la Serie C.

L’ultima novità è la nascita della prima squadra del settore giovanile, in collaborazione con l’Aurora San Francesco. L’Under 13 – che inizierà la stagione mercoledì 12 settembre – potrà contare su un gruppo numeroso, con ben diciotto bambine.