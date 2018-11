PESCHIERA BORROMEO – Vittoria esterna per la Lecco Basket Women in quel di Peschiera Borromeo. La formazione allenata da coach Daniele Berri ha ribaltato una partita iniziata male, dilagando nel secondo tempo e infliggendo un pesante distacco alle Waves Basket.

Il primo quarto è tutto per le padrone di casa, capaci di doppiare le ospiti blucelesti; già a partire dalla seconda frazione però la musica cambia: la Lecco Basket Woman piazza due parziali e ribalta il match, andando al riposo con quasi la doppia cifra di vantaggio (20-29).

Nella ripresa la formazione lariana mette in campo una bella pallacanestro, trovando continuità e allungando progressivamente fino al 36-73 finale. Le blucelesti mettono così in tasca la quarta vittoria consecutiva.

“La squadra è cresciuta, siamo riusciti a prendere vantaggio con un gioco in velocità e buone scelte al tiro. Sono contento per la prestazione di Frisco e Scumace, che hanno spianato la strada per la vittoria finale” ha dichiarato coach Berri a fine match.

La Lecco Basket Women tornerà in campo sul parquet del Bione domenica 25 novembre. Tip off dalle ore 18.00.

WAVES BASKET PESCHIERA – LECCO BASKET WOMEN 36-73

PARZIALI: 14-7, 20-29, 29-46, 36-73

PESCHIERA BORROMEO: De Marco, Chiaverini 2, Imbò 2, Matteucci 3, Di Benedetto, Filipetto, Gaboardi 16, Sciumbata 1, Canestraci 10, Sghirinzetti 2, Di Sabatino, Di Giacomo. All. Bocchiola.

LECCO: Binda 2, Butti 8, Frisco 14, Nava 11, Pozzi 15, Ricci 3, Buizza 6, Dell’Oro 2, Magni, Paglia, Ranieri, Scumace 12. All. Berri.