VALMADRERA – Le valmadreresi della Starlight Adinox, sono scese in campo, sabato alle 21 a Pieve Fissiraga contro il Borgo S. Giovanni. Una sfida tra formazioni di centro classifica.

La formazione di coach Alberto Colombo, aveva tutte le carte in regola per andare ad espugnare il palazzetto di via Verdi, considerato anche i buoni risultati conquistati in queste ultime due giornate. Ma purtroppo, l’Adinox, gioca una partita deludente perdendo la sfida 63-46.

Il commento del coach Colombo: “Partita deludente di Valmadrera che contro una squadra a pari livello fa una prestazione opaca. Partiamo bene sorprendendo le locali sul ritmo, trovando anche un vantaggio di un +9. Purtroppo la squadra non è stata capace di chiudere la partita, evidenziando alcuni errori. Nel terzo quarto, come settimana scorsa, la Starlight si è un po’ spenta. Poi nell’ultima frazione abbiamo provato a rientrare in partita, ma anche questa volta abbiamo commesso alcuni errori andando sotto in doppia cifra. La squadra deve essere più compatta, ed attenta”.

BORGO S.GIOVANNI 63 ADINOX STARLIGHT 46

Parziali: 13-16, 27-24, 48-37

Adinox Starlight: Fusi 8, Orsanigo 13, Airoldi, Capaldo 1, Colombo 2, Scola 1, Cocchia, Adan 4, Oddo 10, Casartelli 5, Riva 2, Alessandrello.