LECCO – Esordio felice per la Lecco Basket Women nel palazzetto cittadino del Centro Sportivo al Bione. Le ragazze di coach Daniele Berri hanno vinto senza troppi problemi contro Carnate.

L’inizio di gara è a bassissimo punteggio (10-5), ma nel secondo quarto la difesa della Lecco Basket Women diventa impenetrabile, non solo metaforicamente. Carnate non realizza neanche un punto e le squadre vanno al riposo sul punteggio di 23-5.

Nella ripresa le brianzole provano a riavvicinarsi alle padrone di casa, non scendendo mai sotto la doppia cifra di svantaggio. Con un parziale di otto punti consecutivi la Lecco Basket Women chiude i giochi e vince senza problemi (40-23).

Molto soddisfatto coach Berri. “Buona la prima, con due buoni quarti disputati, poi nei restanti ci abbiamo messo il cuore. Sono convinto che questa squadra crescerà. Giocare al Bione è stato emozionante. Grande difesa: siamo entrati subito aggressivi, poi abbiamo retto la loro fisicità. L’inserimento delle nuove procede bene. Ranieri è uscita alla distanza con la sua esperienza, segnando un canestro importante, Buizza ha fatto i primi due quarti alla grande, ma sono contento per Sandy Ricci che ha segnato 13 punti, ha difeso alla grande con reattività”.

La Lecco Basket Women tornerà il campo il 25 ottobre a Paullo, con inizio alle ore 21.30.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET CARNATE 40-23

PARZIALI:10-5, 23-5, 32-16, 40-23

LECCO:Nava 8, Martina Rusconi, Butti, Ranieri, Sanchez, Ricci 13, Pozzi 4, Giulia Rusconi, Scumace 2, Binda 2, Buizza 9, Dell’Oro. All.: Berri

CARNATE:Brambilla, Sala, Casiraghi 9, Colombo, Altissimo 5, De Faveri 1, Sarti 5, Sironi, Mastroianni 3, Crippa, Petruzzellis. All.: Longoni.