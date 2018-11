LECCO – Quinta vittoria in altrettante partite per la Lecco Basket Women di coach Daniele Berri. A pagare dazio al Centro Sportivo del Bione sono state le meneghine dello Sporting Milanino.

L’inizio di gara della formazione bluceleste è da manuale, con una difesa sostanzialmente impenetrabile alle offensive ospiti. Dopo aver chiuso il primo quarto sul punteggio di 16-2, la Lecco Basket Women allunga ulteriormente il distacco, andando al riposo sul 31-12.

Nella ripresa lo Sporting Milanino non riuscirà mai a impensierire le padrone di casa, che chiuderanno la partita con una vittoria per 62-35.

“Abbiamo preparato bene la partita in settimana e le ragazze hanno eseguito il piano partita – dichiara coach Berri – dobbiamo migliorare ancora in attacco, non abbiamo tirato benissimo, ma su questo ci lavoreremo durante la settimana. Sono due punti che fanno bene al morale e alla stima del gruppo”.

Domenica prossima la squadra tornerà in campo a Binzago alle ore 19 per cercare di allungare la striscia positiva.

LECCO BASKET WOMEN – SPORTING MILANINO 62-35

PARZIALI: 16-2, 31-12, 49-23, 62-35.

LECCO:Buizza 18, Frisco 6, Magni 1, Pozzi 4, Ricci 10, Scumace 4, Sanchez, Ranieri 1, Nava 8, Galli 4, Dell’Oro 8, Binda. All. Berri.

MILANO:Bumeliana 2, Rescaldani 4, Ruozzo, De Mari, Lobasso, Brera 8, Grimaldi 2, Ferrari 3, Noro 4, De Silva 12, Donvito. All. Zucchi.