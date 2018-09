LECCO – La Lecco Basket Women mette in squadra un altro giovane talento, accordandosi con Sara Buizza, che tornerà a calcare i parquet della zona dopo oltre un anno di stop.

Sara ha iniziato a giocare presso l’Aurora San Francesco, seguendo le orme del fratello Nicolò. Passata poi alle giovanili della Starlight Valmadrera, ha disputato il campionato U17 sotto coach Daniele Berri, che ritroverà proprio alla Lecco Basket Women. Dopo il trasferimento alla Comense a sedici anni – facendo campionato U20 e Serie B – la Buizza è tornata a Valmadrera e poi è partita per gli Stati Uniti, dove ha potuto giocare sei mesi nell’High School sotto coach Griff Bye, vestendo la casacca dei Power Pirates.

“Ho scelto di venire alla Lecco Basket Women soprattutto per il progetto, per l’idea di creare una società di pallacanestro femminile a Lecco, era ora che le ragazze lecchesi potessero avere una squadra anche nella propria città – ha dichiarato la giocatrice classe 1999 – lo scorso anno ho visto diverse partite e penso che la squadra abbia grandi potenzialità, con giocatrici da cui posso imparare molto. Conosco bene allenatore e presidente e posso dire che hanno fatto tanto per me in questi anni, non vedo l’ora di aderire al loro progetto. Dopo essere stata ferma un anno e mezzo, torno in campo con tanta grinta e con l’obiettivo di centrare i Play Off.”