VALMADRERA – Sconfitta nel varesotto. Debutto stagionale per la formazione under 18 femminile della Starlight, con le ragazze del coach Alessandro Ciceri impegnate sul difficile campo del varesino di Gazzada Schianno. Pronostico rispettato con l’esperta compagine di casa del Varese ’95 che conquista la vittoria.

Il commento post gara del nostro coach: “Abbiamo trovato una squadra molto intensa, con giocatrici più esperte. Le ragazze sono partite molli, abbiamo subito la loro aggressività ed intraprendenza, perdendo anche molte palle. Non riuscendo anche a mettere in atto alcune situazioni di gioco soprattutto in fase difensiva. Abbiamo fatto un buon terzo quarto giocato con grinta e carattere. Sono fiducioso e lavoreremo per aumentare l’intensità a livello di gioco e di schemi. Era il primo approccio per le nostre ragazze- conclude il coach Ciceri- e quindi hanno pagato qualcosa. Dovremo lavorare molto e giocare con maggior cattiveria agonistica”. Prossimo appuntamento mercoledì 17 ottobre.

Sempre in casa Adinox Starlight, si prepara l’U15 femminile per la sfida di venerdì sera contro il Vismara di Milano (seconda giornata di andata in serie C femminile).

Due formazioni che hanno iniziato il campionato incassando una sconfitta. Locali che quindi cercano un pronto riscatto. Stesso discorso vale anche per la compagine di coach Alberto Colombo che vuole il primo successo stagionale anche se la situazione in casa Adinox è abbastanza preoccupante sotto la voce infermeria.

“Siamo alla seconda giornata ma la sfida di venerdì è già importante per entrambe le formazioni dopo la sconfitta subita alla prima giornata – ha commentato il coach – Purtroppo ho dei problemi di organico considerato la distorsione capitata alla Irelys settimana scorsa, con l’atleta che rischia anche un stop abbastanza lungo. Fuori anche la Capaldo causa un intervento sanitario. Una situazione difficile che cercheremo di coprire giocando con entusiasmo e grande determinazione. Una Starlight molto rimaneggiata e quindi dovrò dare spazio anche a molte giovani.

