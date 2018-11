LECCO – La partita tra Lecco Basket Women e Basketschool Corbetta dura solo un tempo e poi viene archiviata dall’arbitro Pampagnin, che decide che non ci sono le condizioni ideali per proseguire il match.

Per quanto riguarda il basket giocato, la Lecco Basket Women ha iniziato in maniera molto positiva il primo quarto, chiudendolo sul punteggio di 12-9. Nel secondo quarto però le ragazze di Corbetta si sono dimostrate molto combattive e per nulla interessate a fare le comparse. Già al terzo minuto le milanesi mettono il naso avanti e poi, dopo la reazione delle blucelesti, un parziale di sei punti consecutivi consente a Corbetta di chiudere il primo tempo avanti di due (23-25).

La ripresa, purtroppo per i tifosi presenti, non inizierà mai. Le condizioni del centro sportivo – con continua presenza di acqua sul parquet a causa di una perdita sul tetto – hanno spinto l’arbitro a sospendere la partita, per tutelare l’incolumità delle giocatrici.

Ora la palla passa al giudice sportivo che, con tutta probabilità, decreterà la sconfitta a tavolino per la formazione lecchese.