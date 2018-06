VALMADRERA – Il coach Alberto Colombo e il suo vice Alessandro Ciceri hanno già riconfermato il loro incarico per la prossima stagione alla guida della Starlight Valmadrera formazione di basket femminile che milita in serie C. L’intento è quello di continuare il progetto di valorizzazione dei giovani talenti e la diffusione di un basket che coinvolga il territorio. Intanto arrivano le prime riconferme anche nelle fila della prima squadra.

“La squadra verrà costruita sulla falsa riga della passata stagione in cui sono stati ottenuti risultati più che soddisfacenti – precisa Colombo – Parlo del pacchetto di giocatrici senior da potenziare affiancato dal gruppo under 18. A livello senior avremo la conferma di Oddo, Capaldo, Orsanigo e Adan“.

Per quanto concerne gli obiettivi della nuova stagione, spiegano: “Stiamo lavorando per portare un play ed un lungo a cui vorremmo aggiungere un jolly capace di ricoprire più ruoli e consolidare il gruppo senior. Al momento abbiamo dei nomi importanti sul tavolo, ma non è ancora il caso di svelarli. Parliamo di giocatrici che hanno partecipato al campionato superiore, spero che la Società riesca a raggiungere un accordo”.

Punterete alla promozione? “Sicuramente consolideremo il gruppo senior, potremo pensare ad un gioco più organizzato e tattico. Vogliamo fare una squadra da play off, ovviamente punteremo alla promozione. Tutto dipenderà dalla formula del campionato, speriamo sia più aperta dell’ultima stagione. Le giovani, poi, avranno sempre molto spazio. Ci aspettiamo di più dal gruppo under dopo un anno di esperienza e gioco insieme”.