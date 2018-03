VALMADRERA – Battuta d’arresto della Under 18 dell’Adinox Stralight, con il quintetto allenato da coach Alberto Colombo, impegnato contro l’ HYC Pavia. Per il sodalizio del presidente Pino Scelfo arriva la prima sconfitta della fase regionale Gold. Il commento tecnico da parte di Colombo: “Dopo un iniziò balbettante da entrambe le parti (6-6) le ospiti prendono il primo vantaggio significativo sul 7-14 e chiudono avanti 18-25 a metà partita. Valmadrera lotta e resta vicino sempre sotto i 10: 33-39 alla terza sirena, ma l’impressione è che le stelline non siano in grado di girare le sorti del match. Nell’ultima frazione Pavia spinge sull’acceleratore e la squadra cede sono al 38-51. Siamo arrivati alla partita con tanti problemi fisici e di condizione. Non siamo stati all’altezza, e incassiamo questa sconfitta meritata”. Nota di merito per Angelica Colombo apparsa l’unica della Starlight Valmadrera, a non mollare fino alla fine.

Tabellini: Sara Airoldi 3, Angelica Colombo 11, Laura Scola 3, Giorgia Bertarini 6, Francesca Andreotti 5, Silvia Chitelotti, Susanna Davide 4, Chiara Rusconi, Camilla Colombo, Matilde Ciceri 4, Gaia Riva 1.

Torna alla vittoria la formazione Under 16 della Adinox Starlight che supera la Bk Team Cantù con il risultato di 47-33 ( 13-5; 22-17; 40-29). Il commento del tecnico Martucci: “Partenza sprint delle ragazze con la nostra difesa molto attenta e la squadra molto reattiva nel gestire i vari contropiedi: 13 a 5 alla prima sirena. Il secondo quarto inizia male troppi errori in attacco e difesa molle, e c’è il break canturino 13 a 16 e si va all’ intervallo lungo sul 22-17”. Ma la squadra di Martucci reagisce bene nel finale. Nella seconda frazione Valmadrera difende bene e allunga fine alla sirena senza patemi: “Contento come la squadra è rimasta unita anche nei momenti difficili del match”.

Tabellino: Dell’Oro 8, Cattaneo 15, Biscotti 6, Panzeri 4, Fumeo 3, Pina 7, Mazza, Limonta, Colombo 4, Pala, Draghi, Francisci.