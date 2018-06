COSTA MASNAGA – Una vera e propria festa quella organizzata ieri dal Basket Costa Masnaga, in concomitanza con l’apertura delle finali del campionato nazionale U16 femminile di pallacanestro. La società brianzola ha preparato l’evento nei minimi dettagli, offrendo uno spettacolo unico a tutte le atlete partecipanti.

La serata è iniziata alle ore 20.00 in piazza, col ricco buffet di benvenuto. Accompagnate dalla banda del paese, le sedici squadre che hanno ottenuto la qualificazione si sono poi dirette verso il Palasport di via Verdi. Fuori dalla palestra le capitane delle formazioni hanno preso la fiaccola e acceso il bracere, simbolo dell’inizio della manifestazione. Da lì le squadre si sono dirette all’interno della palestra dove hanno ottenuto delle foto con cui comporre una mostra che rimarrà esposta per tutta la durata della manifestazione.

La presentazione di ogni singola formazione è avvenuta col classico occhio di bue e la società ospitante ha omaggiato tutte le partecipanti con qualche regalo in ricordo dell’evento.

La cerimonia d’apertura, durata un paio di ore, si è conclusa col classico giuramento di sportività dei presenti.

“I resoconti che ho avuto da parte di atlete e addetti ai lavori sono stati molto positivi – ha dichiarato Fabrizio “Bicio” Ranieri – abbiamo lavorato per mesi per progettare tutto, sono contento che tutto sia andato in maniera perfetta.