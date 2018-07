LECCO – L’esperto allenatore lecchese Gianluca Corti torna ad allenare. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che l’allenatore è anche consigliere comunale presso la giunta del sindaco Virginio Brivio.

“L’ultimo anno in panchina l’ho fatto a Cucciago in Serie B femminile nel 2014/15, poi ho deciso di posare la lavagnetta per dedicarmi alla nuova avventura politica col sindaco Brivio, cercando di svolgere al meglio il mio incarico di consigliere comunale. Dopo tre anni di pausa però il richiamo della pallacanestro è stato troppo forte e l’offerta del Basket Como è arrivata al momento giusto.”

Coach “Cine” Corti avrà il compito di riportare entusiasmo in una squadra che lo scorso anno è retrocessa ma, fortunatamente, è stata appena ripescata nel campionato di Serie C femminile.

“So che la scorsa stagione hanno avuto qualche problema con gli infortuni, per questo ho chiesto al presidente Mastrapasqua di avere una rosa di almeno quattordici giocatrici. I dirigenti mi hanno fatto un’ottima impressione e qualche mia ex giocatrice fa parte del roster. Non mi pongo obiettivi di classifica e non faccio proclami, l’unica cosa che vorrei è riportare entusiasmo nell’ambiente. A fine anno poi vedremo cosa dirà la classifica.”