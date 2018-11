LECCO – La Gimar Basket Lecco torna alla vittoria, chiudendo la serie di tre sconfitte consecutive, e lo fa battendo Crema all’ultimo respiro grazie a un canestro sulla sirena del nuovo acquisto Roberto Marinello, messo sotto contratto solo due giorni fa.

Coach Paternoster inizia con Teghini, Di Prampero, Cacace, Brunetti e Rattalino, col nuovo acquisto Marinello pronto dalla panchina.

Il Lecco inizia in maniera piuttosto aggressiva, allungando la difesa a tutto campo, variando le soluzioni offensive e puntando molto sul gioco in post (13-7). La Pallacanestro Crema guidata da uno scatenato Luca Montanari – undici punti e 100% al tiro nei primi dieci minuti – si rimette in partita, impatta a quota quindici e sorpassa con due liberi di Biordi a dieci secondi dalla fine del quarto.

La seconda frazione inizia con gli ospiti avanti di un punto (18-19), ma i blucelesti sorpassano col primo canestro di Marinello, entrato alla fine del primo quarto. Il play si accende come un fiammifero e segna i primi nove punti blucelesti, ispirando successivamente le triple di Cacace e Di Prampero (34-28)

Il Basket Lecco arriva ad avere fino a sette punti di vantaggio (38-31), ma riesce a difenderne solo tre al riposo di metà partita (41-38).

Gimar inizia la ripresa con una tripla di Di Prampero, con coach Paternoster che conferma il quintetto di partenza. La squadra bluceleste dilata il punteggio fino a superare la doppia cifra di vantaggio con due liberi di Cacace (53-42) e scappa via con due triple consecutive di Di Prampero (59-44), che nella metà campo difensiva di occupa di rendere durissima la vita a Montanari, tenuto a due soli punti nella ripresa. La Gimar dilaga fino a toccare i venti punti di vantaggio (67-47), ma Crema non demorde e con due canestri da tre punti chiude il quarto in gas (69-53).

Gli ospiti ricominciano l’ultima frazione da dove avevano finito, bombardando senza pietà, e in un attimo il divario passa sotto la doppia cifra (71-62). È ancora Di Prampero a suonare la sveglia (77-65), con Marinello che prova a sigillare il risultato con cinque punti consecutivi (82-65).

A un passo dal ko i cremaschi sorprendentemente rientrano con un parziale di tredici punti consecutivi (82-78). La squadra ospite arriva addirittura a tirare per il pareggio con Montanari a quaranta secondi dalla fine della partita, prima del pirotecnico finale: col Lecco sopra di tre gli arbitri non vedono un fallo su Teghini e, sul contropiede seguente, Di Prampero commette antisportivo su Giannononi; i due liberi del play cremasco riportano gli ospiti a meno uno (83-82), prima che il canestro di Legnini firmi l’incredibile sorpasso (83-84) a quattro secondi dalla fine del match. Rimessa Lecco in zona d’attacco, palla a Marinello e il nuovo arrivato piazza il tiro della vittoria allo scadere, facendo esplodere il Bione.

“In questa partita la mia squadra ha giocato un buon basket per trentadue minuti, poi un po’ di paura di vincere ci ha frenato. Ai punti sono convinto che abbiamo meritato di vincere e questo successo ci dà morale, proiettandoci verso il derby nelle migliori condizioni.”

GIMAR BASKET LECCO – PALLACANESTRO CREMA 85-84

PARZIALI: 18-19, 41-38, 69-53, 85-84

LECCO: Favalessa, Marinello 16, Teghini 8, Galasso n.e, Caceres 11, Molteni 3, Chinellato, Brunetti 5, Cacace 13, Ratti n.e, Rattalino 10, Di Prampero 19. All. Paternoster.

CREMA: Norcino 22, Toniato 4, Enihe 1, Gianninoni 3, Legnini 18, Biordi 16, Sorrentino 3, Nicoletti, Bissi n.e, Montanari 17, Pedrazzini n.e. All. Lepore.