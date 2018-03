LECCO – Durante questa settimana ben quattro giocatori della Gimar Lecco sono finiti all’ospedale. Abbiamo già parlato del fortuito scontro che ha mandato al Pronto Soccorso Alessandro Riva e Ruben Calò – entrambi comunque abili e arruolati per la partita di questa sera contro Iseo – ma i problemi più gravi erano quelli di Gaetano Spera e di Alessandro Maccaferri, entrambi con un intervento chirurgico programmato.

Dopo l’infortunio subito durante il derby di ritorno, Spera ha deciso di operarsi alla caviglia e l’intervento è stato fatto mercoledì scorso. Le tempistiche di ritorno non sono chiare, ma si parla di circa tre mesi. Se fossero queste, la stagione del lungo napoletano potrebbe considerarsi conclusa. In caso di rientro anticipato, ma sembra ipotesi piuttosto remota, potrebbe magari tornare se la Gimar raggiungesse le finali di Montecatini.

Il giorno seguente è finito in sala operatoria anche Alessandro Maccaferri, playmaker titolare della squadra di coach Meneguzzo. Gli esami approfonditi al ginocchio destro avevano rivelato una lezione del corno del menisco esterno e l’operazione è sembrata la soluzione migliore. Il tempo di recupero dovrebbe essere quantificato in circa un mese.

“L’intervento è andato bene – ha dichiarato il giocatore bolognese – martedì mattina avrò la visita di controllo a Cantù e mi verrà detto quando potrò iniziale la riabilitazione. Io spero fortemente di tornare per i Play Off, l’obiettivo non è impossibile e ce la metterò tutta.”

Sembra invece più vicino il rientro di Alberto Cacace. L’ala, vittima di una sublussazione alla spalla due settimane fa, potrebbe andare in panchina questa sera. Difficile che però venga schierato in campo, ma il suo rientro appare certo per il prossimo turno, dopo la pausa pasquale.