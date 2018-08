LECCO – Ieri pomeriggio è iniziata la nuova stagione per la Gimar Lecco del presidente Antonio Tallarita. Per la squadra bluceleste è partito il cosiddetto “anno zero”. Dopo la sfortunata stagione scorsa – soprattutto a causa degli infortuni – l’unico rimasto è Alberto Cacace. Il resto del team ha fatto le valigie ed è partito per altri lidi.

“Sono molto soddisfatto di essere rimasto qui – ha dichiarato l’ala ligure – il progetto è ambizioso e vedo i miei compagni molto carichi. Speriamo che la stagione finisca il più tardi possibile.”

La squadra si è ritrovata ieri agli ordini di un coaching staff completamente rinnovato. Il capitano del vascello bluceleste sarà coach Antonio Paternoster, che cerca il rilancio a Lecco dopo l’esonero della scorsa stagione a Salerno. Gli assistenti sono Paolo Gandini – lo scorso anno a Cernusco in Cgold – e Matteo Semoventa. Nuovo anche il preparatore atletico: perso Angelo Castagna – che ha scelto di seguire coach Meneguzzo a Olginate – il Lecco ha scelto il giovane Alessio Meroni.

Per quanto riguarda i giocatori, la Gimar ha allestito una squadra giovane, con due lunghi di esperienza – Luigi Brunetti e Juan Manuel Caceres, ieri assente – e la scommessa Rattalino, proveniente dalla serie A2 di Biella. Talentuoso il reparto guardie, con Teghini, Di Prampero, Molteni e Myers, ieri fermo per un acciacco alla schiena.

“Sono venuto a Lecco perché penso ci siano le possibilità di fare un ottimo campionato – ha dichiarato Molteni – il progetto è ambizioso e il gruppo ideale, giovane ma con qualche giocatore d’esperienza. Spero di crescere tanto qui.”

Molto carico anche coach Antonio Paternoster. “Partiamo con grane entusiasmo, puntando a una stagione esaltante. La squadra è giovane, dovremo lavorare duro. Sarà un lungo percorso, da fare un passo alla volta, in un campionato che si preannuncia molto equilibrato.”