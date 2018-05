BOLLATE (MI) – Con la vittoria di domenica 20 maggio contro Bollate, il Basket Lecco U14 di coach Marco Bugana avanza fino alle semifinali regionali.

L’inizio di gara è tutto di marca bluceleste. I pimpanti cestisti lariani scappano subito via nel primo quarto (7-18) grazie a una solidissima difesa. Bollate non ci sta e si rimette in pista nella seconda frazione, chiudendo il secondo quarto con sole cinque lunghezze da recuperare (24-29).

Nel secondo tempo accade quello che non ti aspetti, coi padroni di casa che iniziano a rimontare punto su punto e mettono addirittura il naso avanti alla fine del terzo quarto di gioco (38-36). Il Lecco, con le spalle al muro, si ritrova grazie ai canestri da tre punti di Saliou Niang e Filippo Martinalli, riprendendo il comando delle operazioni e vincendo la partita col punteggio di 45-58.

Domenica prossima la formazione lariana si giocherà le semifinali regionali contro la quotata Vanoli Cremona. In palio un posto per la finalissima, la settimana seguente.

“I ragazzi oggi si sono superati, dando tutto quello che avevano. Abbiamo raggiunto un traguardo che era oltre ogni più rosea aspettativa e speriamo di non fermarci qui” il commento di coach Marco Bugana.

ARDOR BOLLATE – BASKET LECCO 45-58

PARZIALI: 7-18, 24-29, 38-36, 45-58