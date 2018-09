LECCO – Storico momento per la Lecco Basket Women. La società del presidente Paolo Benzoni ha visto inaugurare, mercoledì 12 settembre 2018, il proprio settore giovanile, a poco più di un anno dalla fondazione della società.

Nella palestra dell’Istituto Tommaso Grossi di Lecco, coach Daniele Berri – che sostituisce momentaneamente coach Luca Missaglia, assente per motivi di salute – ha diretto il primissimo allenamento della categoria Under 13. Presenti in campo una quindicina di giovanissime atlete lecchesi. La squadra proseguirà la stagione al ritmo di due allenamenti alla settimana, martedì e venerdì, con orario 17.00/18.30.

Molto emozionato il presidente Paolo Benzoni, che era presente in palestra e ha tenuto un breve discorso prima dell’inizio della sessione di allenamento: “Questo è il frutto di un grande lavoro, fatto per organizzare il progetto U13. Devo ringraziare chi ha collaborato con me e soprattutto queste bambine, che si sono presentate numerose ed entusiaste. Questa U13 sarà il nostro punto di partenza e promettiamo che non ci fermeremo qui, vogliamo estendere il settore giovanile aumentando le squadre in futuro.