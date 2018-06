OLGINATE – Settimana “bollente” per i tifosi della Gordon Olginate. I dirigenti della squadra lecchese stanno mettendo a segno un colpo di mercato dietro l’altro. L’ultimo, in ordine di tempo, è il playmaker Federico De Bettin.

180 cm di pura energia, De Bettin ha fatto tutto il percorso giovanile presso la “cantera” dell’Olimpia Milano, dove per quattro anni ha raggiunto le finali nazionali. La carriera tra i senior è iniziata con un triennio all’Urania Milano, prima del passaggio a Bernareggio. Coi “Reds” ha vinto il campionato di Cgold nel 2016 ed è stato confermato anche lo scorso anno, ottenendo una media di dodici punti col 46% da due e il 37% da dietro l’arco, aggiungendo anche cinque assist a sera.

“Sin dal primo contatto con la società e con coach Meneguzzo ho percepito idee molto chiare sul futuro. Ho scelto Olginate perché voglio alzare anche la mia asticella e prendermi nuove soddisfazioni. In campo mi piace fa giocare la squadra, metterla in ritmo e agevolare i miei compagni ma, quando serve, mi faccio trovare pronto anche per concludere in prima persona.”

De Bettin è il quarto arrivo alla Gordon, dopo le conferme di Marinò e Tagliabue e la firma dell’ala ligure Caversazio.