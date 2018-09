CIVATE – Il Gruppo Sportivo Giovanile Civatese – noto anche come Civitz – ha presentato ieri la squadra e le nuove divise al bar Nell Café, nel pieno centro cittadino.

Alla festa, iniziata verso le ore 18.00, era presente la dirigenza al gran completo, compresi gli sponsor societari Edilcasa e Virtual Travel Lecco.

Il primo a parlare è stato il presidente Maurizio Bosso che, insieme al vice presidente Danilo Brusadelli, ha voluto ringraziare lo sforzo economico che i due sponsor stanno facendo. Il vice presidente si è poi soffermato sulla particolarità della divisa scura, dichiarando che la società ha chiesto il permesso alla federazione prima di confezionarla.

Coach Marco Brusadelli ha presentato la rosa, confermando che l’unica defezione è stata quella di Luca Negri, trasferitosi per motivi lavorativi a Roma. Faranno parte del gruppo della Serie D i giovanissimi Dawit Maggi e Pietro Castagna, col ritorno di Anderson Huertas a rinfoltire il gruppo di allenamento.

Il main sponsor Francesco Bufi di Edilcasa ha voluto ringraziare la squadra per la splendida stagione scorsa, augurando a tutti di fare ancora meglio. Il nuovo partner Richard Rigamonti di Virtual Travel ha mostrato grande entusiasmo, promettendo a tutti un regalo in caso di promozione in Serie C Silver.

Il GSG Civatese inizierà la sua quarta stagione consecutiva di Serie D domenica 7 ottobre al PalaCivitz; avversari di serata i bergamaschi del Basket ’86 Caravaggio.