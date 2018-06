LECCO – La Gimar Lecco del neo arrivato coach Antonio Paternoster mette a segno il primo colpo della stagione riuscendo a trattenere Alberto Cacace. Per l’ala ligure sembravano essersi mosse le sirene della serie A2 e di squadre più blasonate ma, alla fine, ha scelto di restare in riva al Lario.

“Sono molto contento di continuare con il Basket Lecco e di affrontare questa nuova sfida, con l’obiettivo di superare i risultati ottenuti lo scorso anno. Ci saranno un po’ di cambiamenti, a partire dal nuovo staff, a partire dal nuovo coach Paternoster che personalmente stimo molto e a seguire con dei nuovi compagni con cui affrontare questa sfida. Siccome sarà il mio secondo anno, cercherò di aiutarli a integrarsi in questo progetto, che sperò inizi e si concluda al meglio. Personalmente in campo avrò più responsabilità e farò di tutto affinché riesca ad affrontarle al meglio. Non vedo l’ora di iniziare la stagione con nuovi compagni, staff, società e riabbracciare il pubblico! Forza Basket Lecco”.

Soddisfatto coach Antonio Paternoster:”Ho seguito il percorso di Alberto fin dai tempi delle nazionali giovanili. È un giocatore che ha già dimostrato il suo valore ma può, e deve, crescere ancora. Conosco la sua famiglia, è un ragazzo educato su cui si può fare affidamento. Ringrazio l’impegno della società per avermelo messo a disposizione. Sono felicissimo di allenarlo”.

Entusiasta anche il presidente della Gimar, Antonio Tallarita:“Abbiamo fortemente voluto la conferma di Alberto: è un giocatore che sa abbinare qualità e quantità. Siamo convinti che con la nostra maglia possa crescere ancora e darci una grossa mano per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.

Alberto Cacace ha chiuso la sua prima stagione a Lecco con quasi dodici punti di media a partita, col oltre cinque rimbalzi.