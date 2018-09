LECCO – La Gimar ha chiamato a raccolta il popolo bluceleste e oltre un centinaio di persone – tra curiosi, genitori e giocatori – hanno riempito la terrazza sul lago della Canottieri di Lecco, per ascoltare le parole del presidente Antonio Tallarita e dei suoi ospiti, a partire dal sindaco Virginio Brivio.

Il vero mattatore della serata è stato proprio il presidente bluceleste, che si appresta a festeggiare il decimo anno alla guida della società lariana. Prima ha ricordato il suo ruolo – “La nostra presenza ha rivoluzionato la pallacanestro lecchese, siamo un punto di riferimento da dieci anni, senza mai aver subito retrocessioni. Lavoriamo per far crescere i vostri figli, perché un giorno possano indossare la canotta del Basket Lecco, e voglio ampliare ulteriormente un settore giovanile già florido” – e poi ha mandato un messaggio chiaro a coach Paternoster, che aveva dichiarato di non voler svelare gli obiettivi stagionali. “L’obiettivo è arrivare ai Play Off, questo il punto minimo dove è posta l’asticella” ha detto il presidente lariano.

L’allenatore lucano lo ha ringraziato per aver costruito “una squadra giovane e ambiziosa, con grandi obiettivi. Sarà un campionato difficile ed equilibrato, in cui i dettagli faranno la differenza. Spero che giocheremo in un Bione caldo e affollato.”

Prima del discorso del coach c’era stato spazio anche per la dichiarazione del sindaco Virginio Brivio, che ha svelato il suo impegno per rendere omologate dalla FIP almeno un paio di palestre cittadine. Successivamente è arrivata la presentazione di tutti i giocatori della prima squadra e poi delle tre squadre del settore giovanile: U13, U14 e U15.

La giornata si è conclusa coi saluti di Vittorio Gallinari, presente all’evento, e con un buffet servito a due passi dal lago.

L’appuntamento per tutti sarà per domenica 7 ottobre alle ore 18.00, pronti e carichi per la sfida contro San Vendemiano.