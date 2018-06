OLGINATE – Dopo la travagliata stagione scorsa, la Gordon Olginate ripartirà da un nuovo allenatore – coach Massimo Meneguzzo – e dalla riconferma dei due giocatori più esperti, il capitano Matteo Marinò e il centro Marco Tagliabue.

Marinò, l’ultimo ad arrendersi nella sfortunata serie di Play Out con la Green Basket Palermo – 14 punti di media e il 63% da oltre la riga dei tre punti – è in cerca di rivincite. “C’è tanta voglia di riscatto dopo il finale della scorsa stagione. La società sta lavorando al meglio per ripartire alla grande, ben conscia degli aspetti che vanno migliorati. Nono certo che con la nuova stagione ci sarà da divertirsi al PalaRavasio.”

Dichiarazioni simili anche per Marco Tagliabue: “Dopo la grande gioia di aver vinto un campionato, non potevo chiudere la mia esperienza a Olginate con l’amaro in bocca della retrocessione, specie perché non ho potuto aiutare i miei compagni a causa della frattura al setto nasale. Voglio la rivincita, ho già parlato con coach Meneguzzo: sono consapevole che sarà impegnativo lavorare con lui, ma sono a sua completa disposizione.”

Tagliabue è stato tra i migliori lunghi del girone B, chiudendo con quattordici punti e cinque rimbalzi di media, con il 60 % nel tiro da due punti.