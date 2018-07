OLGINATE – La Gordon Olginate mette a segno un colpo importante e acquista il cartellino del giocatore serbo Mladen Stolic dall’Orlandina Capo d’Orlando, squadra che attualmente milita nel massimo campionato italiano.

Stolic è nato il 15 aprile del 2000, quindi ha compiuto diciotto anni da meno di tre mesi. È un’ala di oltre due metri, capace di ricoprire sia la posizione di ala piccola che di ala grande.

Arrivato in Italia nel 2016, ha iniziato a giocare nelle giovanili dell’Orlandina. Nell’estate del 2017 la società siciliana ha scelto di dare in prestito il giocatore all’Agribertocchi Orzinuovi in Serie A2, dove Stolic ha potuto giocare nel settore giovanile e contemporaneamente allenarsi con la prima squadra, senza però mai scendere in campo.

L’acquisto di Olginate – e non il “solito” prestito” – è stato fatto nell’ottica di poter utilizzare Stolic da “italiano”, visto il percorso di formazione svolto nel nostro paese. Al termine della prossima stagione sportiva l’ala serba completerà la sua formazione italiana e sarà equiparabile a un qualsiasi giocatore cittadino italiano, nonostante la nazionalità serba.