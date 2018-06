OLGINATE – La voce era nell’aria da un po’ di tempo, ma oggi è diventata realtà. Con un post sulla propria pagina Facebook, la Gordon Olginate ha annunciato l’accordo per la prossima stagione sportiva con coach Massimo Meneguzzo.

”Siamo orgogliosi di aver portato ad Olginate un allenatore del livello di Massimo Meneguzzo che ci aiuterà a preseguire nel piano di crescita della nostra societa’ sia a livello della prima squadra che nel settore giovanile –ha dichiarato il Direttore Sportivo Fabio Ripamonti – le società che lo corteggiavano erano parecchie ed il fatto che lui abbia accettato la nostra sfida ed il nostro progetto ci dà una grande carica. A questo punto ci auguriamo che venga accettata la nostra iscrizione al campionato di Serie B in qualità di prima avente diritto al reintegro.”

Per il coach monzese la prossima sarà la quinta stagione nel territorio lecchese, dopo i quattro campionati passati alla guida della Gimar Lecco, tutti coronati dal raggiungimento della post season, con un paio di passaggi al secondo turno.

“La NP Olginate è una società che conosco bene, per averla vista crescere in questi anni e per averla affrontata in campionato; mi ha impressionato come sia riuscita a farsi apprezzare nel movimento cestistico in una sola stagione di Serie B, disputando un campionato positivo conclusosi male solo per episodi. Sono rimasto colpito dalla passione della dirigenza e dalla voglia di ripartire dopo l’amaro finale, ripartire da zero ricostruendo il roster mi appassiona enormemente e mi carica, ci faremo trovare pronti nel caso venisse accolta la nostra iscrizione alla Serie B.”

Sulla Gordon Olginate pende la spada di Damocle della retrocessione in Cgold, dopo la sfortunata serie di Play Out contro la Green Basket Palermo. La società lecchese è comunque la prima in graduatoria per un eventuale ripescaggio in Serie B, non resta che attendere la conclusione dei campionati per capire quale sarà il destino della NPO.