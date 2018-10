OLGINATE – La notizia era nell’aria: la Gordon Olginate ha messo sotto contratto l’ala Mirko Carella per la stagione sportiva 2018/19. Il giocatore era anche sceso in campo per qualche minuto nell’ultima amichevole contro l’Urania Milano e, dopo una settimana di allenamenti, ha convinto la dirigenza Gordon e coach Massimo Meneguzzo.

Nato a Genova, ma cresciuto in Romagna, Carella è una ala di quasi due metri, classe 1998. Prodotto delle giovanili Virtus Bologna, il giocatore ha avuto la sua prima esperienza senior con la Polisportiva Pontevecchio in Serie Cgold nel campionato 2016/17, in doppio tesseramento con Bologna.

La stagione scorsa – dopo aver firmato col Green Basket Palermo e rescisso in meno di un mese – ha vestito la maglia della Bondi Ferrara (LegaDue) trovando poco spazio. Per lui nove presenze e trentatre minuti totali, a quasi un punto di media a partita.

“Abbiamo deciso di inserire Mirko per ampliare la nostra rotazione nel reparto esterni, andando così ad ampliare le nostre soluzioni di gioco” ha dichiarato coach Massimo Meneguzzo.

Entusiasta il giocatore cesenate. “Anche se ho perso la prima parte di preparazione, sono estremamente felice di essermi aggregato a questo gruppo e ringrazio coach Meneguzzo che, dopo solo due giorni di allenamenti, mi ha dato fiducia. Spero di migliorarmi e di poter essere utile alla squadra, soprattutto per dimenticare le difficoltà della stagione passata.