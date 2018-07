OLGINATE – Ufficiosamente si sapeva da settimane, e cioè da quando Barcellona Pozzo di Gotto ha rinunciato alla Serie B, ma da venerdì la notizia è diventata ufficiale a tutti gli effetti: la FIP ha chiesto alla Gordon Olginate se accettava il ripescaggio in Serie B e i dirigenti lecchesi hanno risposto in maniera affermativa.

Entusiasta il Direttore Sportivo Fabio Ripamonti. “L’epilogo dello scorso campionato e’ stato dal punto di vista sportivo molto doloroso. Dopo la sconfitta con Palermo, come società, abbiamo ricevuto attestati di stima, credibilità e simpatia da tutto il mondo del basket di serie B. Questo, unitamente al grande desiderio d’essere riconoscenti al meraviglioso e caloroso pubblico di Olginate, ci ha spinti ad avere un confronto tra tutta la dirigenza NPO, dal quale siamo usciti forti e motivati per cercare di avere tutti una rivincita.

Ci siamo cosi messi immediatamente al lavoro facendo scelte Importanti, cominciando dall’ingaggiare coach Massimo Meneguzzo e un nuovo staff tecnico, nonostante non avessimo certezza alcuna sulla riammissione.

Oggi è quindi un giorno molto molto bello che ci sentiamo di condividere con l’ intera comunità Olginatese che desideriamo ancora più numerosa e calorosa attorno alla squadra in questa stagione di riscatto.”

I gironi non sono ancora stati ufficializzati, ma la formazione lecchese dovrebbe tornare nel girone B, insieme alla Gimar Lecco.