VARESE – Si chiude con una sofferta vittoria il torneo di Varese per la Gordon Olginate, ottenuta ai tempi supplementari. Gazzada, che militerà nel campionato di Cgold, si è dimostrata formazione assolutamente ostica e, dopo aver venduto carissima la pelle ieri contro la Robur Varese – sconfitti di soli quattro punti – ha trascinato la Gordon all’over time.

La sfida tra le due squadre è in completa parità per tutti i primi quaranta minuti di gioco. La Gordon chiude il primo tempo avanti di due punti (29-31) e arriva a meno di trenta secondi dalla fine del match con lo stesso vantaggio (55-57). La sanguinosa palla persa di Federico De Bettin consente a Gazzada di riportarsi non solo in attacco, ma pure avanti nel punteggio grazie a un canestro da tre punti. Il playmaker di scuola Armani però recupererà l’errore, guadagnandosi un fallo e segnando il libero del pareggio a quota cinquantotto.

Nel supplementare Gazzada non ne ha più e la Gordon scappa via, vincendo col punteggio di 60-67. Miglior marcatore per i lariani il capitano Matteo Marinò a quota quindici punti.

Soddisfatto coach Massimo Meneguzzo. “Loro sono una buona squadra, che ieri è stata in grado di mettere in difficoltà anche Varese. Questa sera ho avuto buone risposte da Masocco, Errera e Cusinato, ossia quei giovani talenti che devono crescere in fretta per aiutare i giocatori più esperti.”

La Gordon tornerà in campo settimana prossima per le ultime due amichevoli della sua lunghissima preparazione: mercoledì a Crema e sabato a Milano contro l’Urania. Inizio di entrambe le gare alle ore 19.00.

GAZZADA – GORDON OLGINATE 60-67 d.t.s.

PARZIALI: 15-17, 29-31, 41-44, 58-58, 60-67

OLGINATE: Stolic, Bugatti, Errera 4, Masocco 5, Bartoli 11, Marinò 15, Delvecchio, Caversazio 7, Cusinato 7, De Bettin 9, Tagliabue 9. All. Meneguzzo