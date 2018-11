VALMADRERA -Una vittoria ampiamente meritata per le locali della Fortitudo Brescia.

L’Adinox ha provato a rimanere in partita solo nel primo quarto finché le bresciane hanno preso in largo, trovando anche canestri importanti dalla lunga distanza, sfruttando al meglio le loro doti tecniche e fisiche. Partita conclusa 84-59 (18-8, 49-28, 71-47).

Il coach Alberto Colombo: “Loro sono molto forti atleticamente, un team completo. Nel primo tempo siamo rimaste in partita per qualche minuto. Poi loro sono abbassate per tenerci sul piano della velocità e abbiamo incassato un break pesante andando all’intervallo lungo sul 49-28. Negli ultimi due quarti le ragazze hanno giocato anche bene ma loro erano troppo forti. Diciamo che abbiamo preparato questo match – conclude Alberto Colombo – per preparare le altre sfide decisamente alla nostra portata”.

Fortitudo Brescia 84

Adinox Starlight 59

Parziali: 10-8; 49-28; 71-47; 84-59.

Adinox Starlight: Fusi, Orsanigo 13, Capaldo 6, Scola 3, Chitelotti 3, Greppi 5, Irelys 2, Oddo 5, Davide, Casartelli 10, Riva 9, Alessandrello 3.