LECCO – Con uno stringato comunicato giunto nella serata di ieri, la Gimar Lecco ha ufficializzato la separazione dal play/guardia Joel Myers.

“Il Basket Lecco comunica che nella mattinata di oggi è stata firmata la rescissione consensuale del contratto che legava l’atleta Joel Myers al Basket Lecco. La società augura buona fortuna a Myers per il prosieguo della sua carriera”, questo il comunicato.

“Ringrazio la società per avere avuto fiducia in me e avermi dato l’opportunità di giocare in una squadra ambiziosa. Non avrei mai pensato che le cose finissero così velocemente, ma nel mondo della pallacanestro professionistica a volte, purtroppo, può capitare” ha dichiarato il giocatore.

Myers è stato il quarto colpo della Gimar di coach Antonio Paternoster. La sua avventura in bluceleste è durata poco più di due mesi e una sola partita ufficiale, conclusa con tre punti in dieci minuti di gioco.