LIERNA – Prosegue il lavoro del Responsabile Tecnico Lombardo Guido Saibene, alla ricerca dei migliori prospetti della regione. L’allenatore milanese, fresco vincitore del secondo Trofeo delle Regioni consecutivo con il gruppo maschile lombardo (annata 2004), ha visionato i migliori giocatori lecchesi e valtellinesi nati tra il 2002 e il 2004.

Il gruppo di lavoro si è ritrovato domenica al PalaParodi di Lierna. Hanno iniziato (9.30/11.30) prima i giovanissimi atleti del 2004 – tra cui il promettentissimo Saliou Niang – e poi hanno proseguito quelli del 2002/2003. In totale oltre quaranta ragazzi sono stati visti da coach Saibene.

“La giornata è stata molto formativa per il territorio – ha dichiarato il Responsabile del CNA coach Gabriele Decio – una mattina di lavoro ad alto livello per giocatori, arbitri e anche per gli allenatori presenti.”

Oltre ai giovani cestisti, erano presenti anche i mini arbitri che hanno appena terminato il corso. Per loro l’occasione di fare pratica con giocatori di alto livello